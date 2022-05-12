Давно было пора.

Портативный компьютер Steam Deck получил очередное обновление, которое добавило в прошивку сразу несколько полезных функций. Также новая версия ПО устранила несколько багов, улучшила производительность и отображение клавиатуры.

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Главным нововведением текущего апдейта стала функция, позволяющая сохранить настройки графики и производительности для каждой игры отдельно. Разработчики заверяют, что эта программная «фича» никак не влияет на системные параметры.

Более того, игрок может открыть быстрое меню и с помощью одной кнопки переключаться между пользовательскими и системными настройками. Если системных настроек для игры нет, то портативный компьютер Steam Deck будет использовать системные параметры.

Утверждается, что заявленная функция была одной из самых ожидаемых среди всех владельцев устройства. До настоящего момента игрокам приходится выставлять настройки для каждой игры отдельно.

Журналисты издания The Verge уже успели «пощупать» новую прошивку Steam Deck и пришли к выводу, что новая функция требует доработки. Игрок пока не может сохранять себе профили для разных ситуаций (с настройками с упором на качество или производительность, например).

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Описанное выше программное обновление для Steam Deck вышло сегодня, 12 мая.