Для тех, кто в теме. Вы же понимаете.

Разработчики из компании Ubisoft решили подготовить игроков к скорому старту девятого сезона The Division 2, выпустив по такому поводу новый трейлер, рассказывающий об основных событий предыдущих сезонов.

реклама

В трейлере уделяется внимание развитию истории после всех событий расширения «Воители Нью-Йорка». Сразу предупредим, что всё увиденное будет понятно только тем игрокам, которые «тусуются» в мире The Division 2 очень давно.

анонсы и реклама -22% на i5 12600 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р -20% на i7 12700K - смотри цену В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K -20% на i3 12100 в Ситилинке Пиши новости на наш сайт и зарабатывай -25% на i7 12700Kf - смотри цену 600 000р скидка на 98" Samsung 4K -20% на 12700F в Ситилинке Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Обновление с девятым сезоном Hidden Alliance уже доступно для всех игроков, его «вес» составляет приблизительно 6 Гбайт.