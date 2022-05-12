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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: разработчики The Division 2 напомнили о событиях предыдущих сезонов перед стартом нового
Для тех, кто в теме. Вы же понимаете.
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Разработчики из компании Ubisoft решили подготовить игроков к скорому старту девятого сезона The Division 2, выпустив по такому поводу новый трейлер, рассказывающий об основных событий предыдущих сезонов.

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В трейлере уделяется внимание развитию истории после всех событий расширения «Воители Нью-Йорка». Сразу предупредим, что всё увиденное будет понятно только тем игрокам, которые «тусуются» в мире The Division 2 очень давно.

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Обновление с девятым сезоном Hidden Alliance уже доступно для всех игроков, его «вес» составляет приблизительно 6 Гбайт.

#ubisoft #the division 2
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