Разработчики из компании Ubisoft решили подготовить игроков к скорому старту девятого сезона The Division 2, выпустив по такому поводу новый трейлер, рассказывающий об основных событий предыдущих сезонов.
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В трейлере уделяется внимание развитию истории после всех событий расширения «Воители Нью-Йорка». Сразу предупредим, что всё увиденное будет понятно только тем игрокам, которые «тусуются» в мире The Division 2 очень давно.
Обновление с девятым сезоном Hidden Alliance уже доступно для всех игроков, его «вес» составляет приблизительно 6 Гбайт.