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Новости Software Алексей Сычёв
Джек Дорси больше не хочет возглавлять Twitter
Третий раз в одну реку? Нет уж!
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Один из основателей Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey) в должности генерального директора компании находился не более двух лет с момента основания социальной сети, покинув её в первый раз в 2008 году. Семь лет спустя он вернулся на эту должность, но в конце прошлого года вновь уступил кресло Парагу Агравалу (Parag Agrawal), о деловых качествах которого высказывался весьма лестно.

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Сохраняя за собой место в совете директоров Twitter и пакет из 2,4% акций, как поясняет Reuters, Джек Дорси не горит желанием в третий раз становиться генеральным директором Twitter. Это стало понятно из его заявлений на этой неделе. Зато неофициальные источники приписывают ему готовность принять участие в сделке с Илоном Маском (Elon Musk) своим пакетом акций Twitter.

Источник изображения: New York Post

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Маску Джек Дорси тоже доверяет, как можно судить по его предыдущим высказываниям. Глава Tesla, намеревающийся купить Twitter почти за $44 млрд, не исключает возможности, что ему придётся выступать в роли генерального директора компании в первые месяцы после оформления сделки. Купив в этом году 9,2% акций компании, он позже отказался от места в совете директоров Twitter, поскольку соответствующее предложение слишком ограничивало его в возможности влиять на политику социальной сети, а своей целью он считает получение полного контроля над этой платформой.

#илон маск #twitter #сделка #джек дорси
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