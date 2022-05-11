В начале мая разработчики из Blini Games с гордостью сообщили, что выпустят сиквел «рогалика» Lovecraft’s Untold Stories уже 17 мая. К сожалению, планам, пусть они и были озвучены всего за две недели до их реализации, было не суждено сбыться: запуск проекта отложили, пообещав вскоре огласить новую дату релиза.
реклама
В качестве причины разработчики указали полученные на этапе дополнительных раундов тестирования отзывы, из которых следовало, что выпускать игру в релиз пока рановато: необходимо доработать баланс. Представители Blini Games посчитали, что лучше действительно отложить релиз, чем выпускать в свет неготовый продукт. Учитывая, что первая часть была очень тепло принята публикой, то есть, сиквел не имеет права ударить в грязь лицом, мы с разработчиками полностью солидарны.