Вскоре после начала известных событий на территории Украины огромное количество западных компаний, с большой неохотой взяв под козырёк, объявили о приостановке своей деятельности в России, а в некоторых особо запущенных случаях — ещё и в Беларуси. В число ненадёжных с точки зрения отечественного потребителя компаний записала себя и Electronic Arts, игры которой легально в указанных странах купить больше нельзя.
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Насколько долгой будет приостановка деятельности конкретно EA, неизвестно, но, по всей видимости, возвращения компании на российский и белорусский рынки не стоит ждать как минимум до конца текущего финансового года (31 марта 2023-го по «человеческому» календарю). По крайней мере, такое предположение выдвинули аналитики компании, опубликовавшие соответствующий комментарий в финансовом отчёте.
Хоть перед нами и предположение, но оно вполне может быть переквалифицировано в решение руководства компании. Иными словами, при своих прогнозах на текущий финансовый год компания исходит именно из данного возможного развития событий.