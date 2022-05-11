После такого «кидка» можно действительно уже не возвращаться.

Вскоре после начала известных событий на территории Украины огромное количество западных компаний, с большой неохотой взяв под козырёк, объявили о приостановке своей деятельности в России, а в некоторых особо запущенных случаях — ещё и в Беларуси. В число ненадёжных с точки зрения отечественного потребителя компаний записала себя и Electronic Arts, игры которой легально в указанных странах купить больше нельзя.

реклама

Насколько долгой будет приостановка деятельности конкретно EA, неизвестно, но, по всей видимости, возвращения компании на российский и белорусский рынки не стоит ждать как минимум до конца текущего финансового года (31 марта 2023-го по «человеческому» календарю). По крайней мере, такое предположение выдвинули аналитики компании, опубликовавшие соответствующий комментарий в финансовом отчёте.

анонсы и реклама -22% на i5 12600 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р -20% на i7 12700K - смотри цену В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K -20% на i3 12100 в Ситилинке Пиши новости на наш сайт и зарабатывай 600 000р скидка на 98" Samsung 4K -20% на 12700F в Ситилинке Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Хоть перед нами и предположение, но оно вполне может быть переквалифицировано в решение руководства компании. Иными словами, при своих прогнозах на текущий финансовый год компания исходит именно из данного возможного развития событий.