Gotham Knights выйдет только через полгода, и разработчики из WB Games Montreal прекрасно понимают, что во избежание вылета проекта из информационной повестки игровых изданий следует периодически напоминать о его существовании. Так, сегодня разработчики в официальном разделе вопросов и ответов уточнили несколько немаловажных аспектов касательно своего творения.
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Во-первых, стало известно, что в Gotham Knights не предусмотрено никаких микротранзакций и внутриигровых покупок. Во-вторых, игра не будет требовать от вас постоянного подключения к Сети. Иными словами, если вы решите играть один, то сможете это сделать и в автономном режиме — без интернета.
Есть, впрочем, и одна сравнительно неприятная новость: популярная нынче функция кроссплея, позволяющая пользователям на разных платформах играть вместе, в Gotham Knights реализована не будет. По крайней мере, пока; так что надеемся, что столь необходимая функциональность всё же будет добавлена в игру хотя бы спустя недолгое время после её релиза. Который запланирован на 25 октября на PC и консолях текущего поколения.