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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
EA полностью пересмотрит процесс производства игр серии Battlefield
Франшизу надо спасать.
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Battlefield 2042 стала болезненным ударом по репутации франшизы, а также поставила под сомнение способность студии DICE создавать достойные проекты. Всё это привело к тому, что Electronic Arts сначала пригласила Винса Зампеллу возглавить «комитет спасения» Battlefield, затем заявила о возможном пересмотре роли DICE как основного разработчика игр данной серии, и вот, теперь дошло до заявления о полном пересмотре процесса их разработки.

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Соответствующим заявлением в рамках общения с инвесторами поделился руководитель Electronic Arts Эндрю Уилсон. По его словам, Battlefield должна остаться «большой частью» издательства в обозримом будущем, и богатый опыт Винса Зампеллы станет ключевым в достижении поставленной задачи.

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Что конкретно входит в определение полного пересмотра процесса производства, господин Уилсон уточнять не стал, ограничившись лишь общими понятными для инвесторов фразами. Что же касается Battlefield 2042, то бросать данный проект EA не собирается; напротив — компания будет продолжать поддерживать своего «гадкого утёнка».

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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