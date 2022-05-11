Это не сильно много, но достаточно.

Продажи Resident Evil Village уже давно практически сошли на нет, однако новой относительно «круглой» отметки им достичь всё же удалось: сегодня Capcom сообщила, что число проданных копий последней (крайней) игры серии составили 6,1 миллиона экземпляров. По всей видимости, Capcom учитывает не только цифровые продажи, но и отгрузки в розничные магазины, что для компании, впрочем, одно и то же, поскольку деньги уже давно в кассе.

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Параллельно с этим компания сообщила о 15,5-процентном росте выручки по сравнению с прошлым финансовым годом. Последние несколько лет выручка Capcom только растёт, что, впрочем, неудивительно: одним из главных бенефициаров пандемии стала именно игровая индустрия.