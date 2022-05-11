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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Valve на фоне укрепления рубля снизила стоимость подписки Dota Plus более чем вдвое
Оказывается, так можно было.
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В начале марта в результате известных всем событий рубль ненадолго улетел на самое дно самого глубокого ущелья. Многие компании, включая Valve, стали пересчитывать рублёвые ценники на свои товары и услуги, в результате чего те закономерно пошли вверх: в частности, почти вдвое — до 620 рублей в месяц — выросла стоимость подписки Dota Plus.

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За прошедшие месяцы рубль из ущелья выбрался и, более того, даже пошёл в гору, вернувшись к показателям 2020 года. Время для нового пересчёта цен, решили в Valve, и снизили цену на Dota Plus более чем вдвое. Так, месячная подписка теперь стоит 280 рублей.

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Что касается других представителей игровой промышленности, то до них информация об изменившейся экономической ситуации пока не дошла. В частности, та же Elden Ring продолжает стоить 3 999 рублей, или примерно $59, то есть, как в Штатах.

#steam #valve #dota 2
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