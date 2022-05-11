В начале марта в результате известных всем событий рубль ненадолго улетел на самое дно самого глубокого ущелья. Многие компании, включая Valve, стали пересчитывать рублёвые ценники на свои товары и услуги, в результате чего те закономерно пошли вверх: в частности, почти вдвое — до 620 рублей в месяц — выросла стоимость подписки Dota Plus.
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За прошедшие месяцы рубль из ущелья выбрался и, более того, даже пошёл в гору, вернувшись к показателям 2020 года. Время для нового пересчёта цен, решили в Valve, и снизили цену на Dota Plus более чем вдвое. Так, месячная подписка теперь стоит 280 рублей.
Что касается других представителей игровой промышленности, то до них информация об изменившейся экономической ситуации пока не дошла. В частности, та же Elden Ring продолжает стоить 3 999 рублей, или примерно $59, то есть, как в Штатах.