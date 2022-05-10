И предлагается за сущие копейки.

Как и было обещано, сегодня в продажу в раннем доступе поступила стратегия Songs of Conquest, которую ещё на момент анонса прозвали духовной наследницей «Героев Меча и Магии». Игра доступна в Steam по максимально приемлемой цене в 499 рублей; так что если у вас на внутреннем кошельке что-то сохранилось или же вы готовы выполнить несколько лишних и затратных по времени действий-«костылей», чтобы его пополнить, то новинку вполне можно и прихватить.

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Songs of Conquest представляет собой пошаговую стратегию, в рамках которой нам необходимо принять на себя роль чародеев, наводящих порядок на близлежащих территориях. Экономическая система, «боёвка», необходимость развивать свою империю, всё в наличии.

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Пока что у Songs of Conquest нет пользовательских отзывов, поэтому на текущий момент невозможно сказать, насколько проект на самом деле достоин внимания. Полагаем, что к завтрашнему вечеру у новинки наберётся некая критическая масса отзывов.