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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Как настоящая: энтузиаст показал выполненную на Unreal Engine 5 ж/д станцию
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Не так давно завершился период раннего доступа к Unreal Engine 5, и на сегодняшний день движок в полной мере доступен для разработчиков и энтузиастов. Мы уже не раз видели огромные возможности, которые можно реализовать с помощью данного суперсовременного программного продукта, и вот, сегодня появилась возможность в очередной раз полюбоваться фотореалистичной картинкой.

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В нижеуказанной технодемке японский энтузиаст Subjectn воссоздал реально существующую железнодорожную станцию в городе Тояма. Работа над демкой заняла примерно месяц: почти всё, что мы видим в записи, создано автором самостоятельно.

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Стоит отметить, что перед нами пререндеренный видеоролик; на то, чтобы воспроизводить подобную картинку в режиме реального времени, конкретно у данного энтузиаста попросту нет ресурсов: имеющаяся у него видеокарта GeForce RTX 2080 с задачей справится, но качество картинки заметно «просядет».

#epic games #unreal engine 5
3
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