Но случилось всё так, как случилось.

Франшиза Left 4 Dead по праву принадлежит к числу лучших творений Valve: даже спустя многие-многие годы данные кооперативные зомби-боевики сохраняют популярность, развлекая друзей и товарищей. Однако всего этого великолепия могло не быть, если бы сценаристу Left 4 Dead Чету Фалижеку не удалось убедить главу Valve Гейба Ньюэлла в том, что данный проект — именно то, что нужно компании. О тернистом пути создания культовой серии Фалижек рассказал в рамках подкаста Kiwi Talkz.

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Дело в том, что Ньюэлл был категорически против игры про зомби, поскольку в его представлении тематика зомби — это что-то «глупое и пошлое», а все фильмы с живыми мертвецами задумывались режиссёрами как некие социальные посылы. В итоге Фалижеку пришлось пойти на некоторые уступки: Left 4 Dead обрела знакомый нам «серьёзный» тон, а в плане геймплея стала кооперативным шутером-выживачом безо всяких «но», шуток и так называемых ломаний «четвёртой стены».

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Фалижек уже давно покинул Valve, и сейчас корпит над кооперативным боевиком The Anacrusis. Игра пребывает в раннем доступе с января текущего года, однако никакой внушительной популярности так и не обрела. А всё потому, что в новинке повсюду виднеются «уши» Left 4 Dead, в то время как данный жанр уже практически себя изжил.