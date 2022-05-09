Она там, не поверите, есть.

Когда новостей нет, в дело вступают анонсы анонсов. Не стала исключением и студия EA Motive, которая сегодня объявила о том, что в четверг, 12 мая, проведёт прямую трансляцию, посвящённую художественной части ремейка Dead Space. Совершенно верно: художественная часть в нём, как и в любой современной высокобюджетной игре, присутствует.

реклама

Ремейк Dead Space был анонсирован летом прошлого года. Релиз же состоится только в начале 2023-го. И то — в лучшем случае.

анонсы и реклама 3060 ASUS Dual дешевле 70 тр в Ситилинке -22% на i5 12600 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K -20% на i3 12100 в Ситилинке Пиши новости на наш сайт и зарабатывай 600 000р скидка на 98" Samsung 4K -20% на 12700F в Ситилинке Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Разработчики регулярно держат фанатов франшизы в курсе событий, так что можно утверждать о том, что процесс идёт, и в нескончаемый долгострой проект не превратится.