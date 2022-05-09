Когда новостей нет, в дело вступают анонсы анонсов. Не стала исключением и студия EA Motive, которая сегодня объявила о том, что в четверг, 12 мая, проведёт прямую трансляцию, посвящённую художественной части ремейка Dead Space. Совершенно верно: художественная часть в нём, как и в любой современной высокобюджетной игре, присутствует.
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Ремейк Dead Space был анонсирован летом прошлого года. Релиз же состоится только в начале 2023-го. И то — в лучшем случае.
Разработчики регулярно держат фанатов франшизы в курсе событий, так что можно утверждать о том, что процесс идёт, и в нескончаемый долгострой проект не превратится.