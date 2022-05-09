Потому что заранее оповещать о мелком анонсе — это как минимум странно.

Последнее время вокруг ещё не вышедшего супергеройского боевика Gotham Knights циркулирует много слухов. По всей видимости, разработчики из WB Games Montreal сами от этого подустали, поэтому сегодня объявили о том, что завтра, 10 мая, в 16:00 по московскому времени поделятся новыми подробностями своего творения.

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Что конкретно нас ждёт в рамках завтрашней презентации, неизвестно, но хотелось бы надеяться на публикацию свежего геймплея или, на худой конец, нового видеоролика.

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Релиз Gotham Knights состоится ещё относительно нескоро — 25 октября на всех актуальных платформах. По слухам, которые завтра, скорее всего, подтвердятся или же будут опровергнуты, разработчики решили расширить кооперативный режим проекта вдвое — до четырёх участников. Что, учитывая наличие в игре квартета главных героев, было бы вполне справедливо.