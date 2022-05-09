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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Gotham Knights подготовили на завтра некий крупный анонс
Потому что заранее оповещать о мелком анонсе — это как минимум странно.
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Последнее время вокруг ещё не вышедшего супергеройского боевика Gotham Knights циркулирует много слухов. По всей видимости, разработчики из WB Games Montreal сами от этого подустали, поэтому сегодня объявили о том, что завтра, 10 мая, в 16:00 по московскому времени поделятся новыми подробностями своего творения.

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Что конкретно нас ждёт в рамках завтрашней презентации, неизвестно, но хотелось бы надеяться на публикацию свежего геймплея или, на худой конец, нового видеоролика.

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Релиз Gotham Knights состоится ещё относительно нескоро — 25 октября на всех актуальных платформах. По слухам, которые завтра, скорее всего, подтвердятся или же будут опровергнуты, разработчики решили расширить кооперативный режим проекта вдвое — до четырёх участников. Что, учитывая наличие в игре квартета главных героев, было бы вполне справедливо.

#wb games montreal #gotham knights
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