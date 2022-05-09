По крайней мере, в этом уверен авторитетный инсайдер.

В этом году должна выйти новая Need for Speed. Формально сие событие планировалось осуществить ещё в году прошлом, но студия Criterion была переброшена на помощь DICE с Battlefield 2042. Что из этой затеи вышло, вы прекрасно знаете, ну а теперь Criterion’ам помогают уже Codemasters. Хотелось бы верить, что подобное сотрудничество не приведёт к ещё одному падению Electronic Arts лицом в грязь, и сегодняшняя публикация от авторитетного инсайдера Тома Хендерсона позволяет поверить в то, что всё будет выполнено на достойном уровне.

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В частности, Хендерсон сообщил, что Electronic Arts сейчас активно проводит тестирование новой Need for Speed. Что конкретно компания проверяет в рамках своих тестов, не уточняется, поэтому предположим, что работа проходит масштабная и всеобъемлющая. Иной расклад попросту неприемлем.

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По сведениям того же Тома Хендерсона, новинку должны анонсировать в ближайшие месяцы, а выпустить уже осенью. Учитывая, что данный инсайдер пока ни разу не ошибся в своих «предсказаниях», кредит доверия к нему необычайно высок.