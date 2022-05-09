Неплохо, но мало.

Разработчики из студии Piece of Cake опубликовали дебютный трейлер Crossroads — кооперативного экшена, в котором группа охотников уничтожает демонов где-то на территории США. Всё действо происходит в декорациях современного мира, в котором открылись порталы во вселенную монстров.

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В самом видео демонстрируют несколько видов врагов, но реального геймплея здесь нет. Видимо, ещё слишком рано и не очень готово там всё. Осмелимся предположить, что всё основное время в Crossroads игрок будет заниматься истреблением монстров, сбором выпадающих предметов и борьбой за правое дело.

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Релиз состоится когда-нибудь потом, за другими подробностями стоит обратиться к официальному сайту проекта. Там пока есть только несколько скриншотов и опубликованный трейлер.