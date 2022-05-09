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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Hollow Knight спустя пять лет после релиза зафиксирован рекордный «онлайн»
Как сказала бы Алиса, «всё чудесатее и чудесатее».
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Игровая индустрия не всегда подчиняется даже своим собственным законам. Один из них, например, гласит, что своей пиковой популярности видеоигра достигает в первые недели или, в лучшем случае, месяцы после релиза. Студия Team Cherry решила продемонстрировать, что максимальной популярности можно добиться и спустя пять лет, ведь именно это на выходных произошло с очаровательной метроидванией Hollow Knight.

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Согласно добытой ресурсом SteamDB статистике, вечером пятницы в Hollow Knight было зафиксировано свыше двадцати тысяч пользователей одновременно. Рекорд за последние сутки — 19 947 пользователей одновременно — можно и вовсе назвать статистической погрешностью по сравнению с рекордом пятницы.

Скорее всего, основной причиной взрывного роста популярности Hollow Knight стала распродажа, в рамках которой игру можно приобрести с 60-процентной скидкой, или всего за 139 рублей (если согласитесь потратить уйму времени на «танцы с бубном» в плане оплаты Steam-кошелька в России).

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Сейчас Team Cherry работает над полноценным сиквелом Hollow Knight с подзаголовком Silksong. Официальных сведений касательно данного проекта уже очень давно не поступало, но ходят слухи, что его релиз всё же состоится уже в текущем году.

#hollow knight #team cherry
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Утечка: Hollow Knight Silksong выйдет в этом году
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