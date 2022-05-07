Анонсы трейлеров — это отнюдь не новинка в игропроме.

О том, что в разработке находится новая, шестнадцатая номерная часть серии Final Fantasy, нам известно ещё с осени позапрошлого года. С тех пор ничего интересного относительно данного проекта разработчики не сообщали, ограничиваясь лишь оповещениями нас о том, что разработка прошла очередной важный этап, близится к завершению или же вовсе вплотную приблизилась к финалу. Сегодня — гибридная новость, представляющая собой наполовину анонс публикации трейлера игры, и наполовину отмечающая, что уже совсем скоро, по всей видимости, станет известна точная дата релиза новых приключений в знаменитой вселенной.

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Так, продюсер Final Fantasy XVI Наоки Ёсида сообщил, что свежий трейлер проекта уже готов к публикации, однако данное событие неоднократно откладывалось по причинам, делиться которыми господин Ёсида с публикой пока не решился. Тем не менее, по словам продюсера, ожидать его публикации можно уже «скоро».

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Что есть «скоро» в представлении господина Ёсиды, мы даже гадать не берёмся, однако существует предположение, по которому презентация Final Fantasy XVI состоится в рамках одного из приближающихся мероприятий Sony.