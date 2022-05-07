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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Assetto Corsa Competizione начались выходные бесплатного доступа
Кому-то наверняка пригодится.
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Разработчики из Kunos Simulazioni совместно с издательством 505 Games решили воспользоваться возможностью и провести в своей гоночной аркаде Assetto Corsa Competizione акцию выходных бесплатного доступа. Таким образом, вплоть до понедельника все могут без удара по кошельку опробовать данный очень достойный проект, получивший за три года своего существования 90-процентный рейтинг одобрения в Steam.

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В акцию входит только базовая игра без наборов дополнительного контента. Впрочем, учитывая, что этот дополнительный контент представляет собой исключительно наборы автомобилей на большого любителя, потеря невелика.

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Вместе с тем на Assetto Corsa Competizione в рамках акции распространяется и крупная скидка в размере 60 %. Таким образом, до девятого мая включительно вы сможете приобрести игру за 639 рублей вместо номинальных 1 599 рублей. Если, конечно, захотите морочиться с оставшимися для России весьма времязатратными способами пополнения внутреннего Steam-кошелька.

#assetto corsa competizione
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