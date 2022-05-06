Справедливо.

Если современную игровую индустрию и можно описать одним словом, то им будет «бардак». Редкая игра выходит в работоспособном виде, а если это и случается, то разработчики довольно быстро оставляют своё творение на произвол судьбы. Примерно это произошло с Total War Warhammer III, в результате чего актуальный рейтинг проекта в Steam стремительно падает, и на сегодняшний день составляет всего 37 %.

реклама

Как пишут раздосадованные по итогам неполных трёх месяцев после релиза геймеры, в Total War Warhammer III непозволительно мало контента и много ошибок, причём ни с той, ни с другой проблемой разработчики бороться не торопятся. Игроки не стесняются в выражениях и вполне справедливо называют Total War Warhammer III игрой, которой даже в раннем доступе было бы не место.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб 98" Samsung 4K - 3 419 000р Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Отреагирует ли на благородный гнев геймеров студия Creative Assembly, вопрос хороший.