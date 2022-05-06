Если современную игровую индустрию и можно описать одним словом, то им будет «бардак». Редкая игра выходит в работоспособном виде, а если это и случается, то разработчики довольно быстро оставляют своё творение на произвол судьбы. Примерно это произошло с Total War Warhammer III, в результате чего актуальный рейтинг проекта в Steam стремительно падает, и на сегодняшний день составляет всего 37 %.
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Как пишут раздосадованные по итогам неполных трёх месяцев после релиза геймеры, в Total War Warhammer III непозволительно мало контента и много ошибок, причём ни с той, ни с другой проблемой разработчики бороться не торопятся. Игроки не стесняются в выражениях и вполне справедливо называют Total War Warhammer III игрой, которой даже в раннем доступе было бы не место.
Отреагирует ли на благородный гнев геймеров студия Creative Assembly, вопрос хороший.