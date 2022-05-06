А раньше это официально было сделать нельзя.

Компания Microsoft сообщила о запуске облачной версии своего популярной условно-бесплатной королевской битвы Fortnite. Теперь этот проект доступен в рамках сервиса Xbox Cloud Gaming. У игроков есть возможность запустить его на мобильном устройстве без необходимости скачивать приложение или же прямо в окне браузера.

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Разработчики из Epic Games даже позаботились о том, чтобы у игроков была возможность управлять своим любимым Fortnite как с помощью сенсорного управления, так и геймпадов. Наконец, самый важный момент связан с Game Pass — для запуска Fortnite он не потребуется.

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Разработчики также рассказали, что с момента запуска в позапрошлом году Xbox Cloud Gaming сервисом воспользовалось более 10 миллионов человек. Игры, доступные в рамках сервиса, запустили на более чем 6000 типах устройств в 26 странах.