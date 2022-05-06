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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В работе над играми серии Call of Duty задействованы тысячи сотрудников Activision
Сколько из них реально разработчики, а сколько — заниматели мест?
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Франшиза Call of Duty, безусловно, является одним из основных источников дохода холдинга Activision Blizzard сразу после мобильного подразделения King. В связи с этим сообщение руководства холдинга о том, что в работе над Call of Duty принимает участие свыше трёх тысяч человек, не вызывает особого удивления.

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Согласно статистике, в Activision в целом трудятся без малого десять тысяч человек. Получается, что над Call of Duty работает почти треть от всего рабочего коллектива студий издательства. Безусловно, в данное число входят не только (и не столько) непосредственно девелоперы, но и другие сотрудники, в том числе рекламного и других отделов. Проще говоря, непосредственно блага создаёт лишь малая доля из трёх тысяч человек.

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Что же до Call of Duty, то в этом году должен состояться релиз переосмысления Modern Warfare 2. Согласно информации инсайдеров, анонс проекта состоится в июне, а демонстрация сетевого режима — в августе. С релизом, запланированным на осень.

#activision #activision blizzard
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