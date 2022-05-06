Потому что он постоянно только растёт.

Последние годы игровая индустрия, по предельно понятным причинам, демонстрирует ускоренный рост. Хотя пандемия отступает, а в мире уже начались необратимые изменения вкупе с глобальным кризисом, но аналитики из Newzoo считают, что тенденция пока неизменна, а это, в свою очередь, позволяет им рассчитать, что в этом году рынок видеоигр установит очередной рекорд, перевалив за $200 миллиардов.

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При этом, по подсчётам Newzoo, из этой суммы $57 миллиардов придутся на игры для консолей, $41 миллиард — на PC, ну а оставшиеся $102 миллиарда поделят между собой игры для мобильных устройств.

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В среднем годовой рост индустрии составляет порядка 5—6 %. Таким образом, к 2024 году рынок видеоигр, по подсчётам аналитиков, превысит $222 миллиарда.