Последние годы игровая индустрия, по предельно понятным причинам, демонстрирует ускоренный рост. Хотя пандемия отступает, а в мире уже начались необратимые изменения вкупе с глобальным кризисом, но аналитики из Newzoo считают, что тенденция пока неизменна, а это, в свою очередь, позволяет им рассчитать, что в этом году рынок видеоигр установит очередной рекорд, перевалив за $200 миллиардов.
реклама
При этом, по подсчётам Newzoo, из этой суммы $57 миллиардов придутся на игры для консолей, $41 миллиард — на PC, ну а оставшиеся $102 миллиарда поделят между собой игры для мобильных устройств.
В среднем годовой рост индустрии составляет порядка 5—6 %. Таким образом, к 2024 году рынок видеоигр, по подсчётам аналитиков, превысит $222 миллиарда.