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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Аналитики считают, что мировой рынок видеоигр в этом году превысит $200 млрд
Потому что он постоянно только растёт.
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ASUS RTX 3050 почти за 40 тр
RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр

Последние годы игровая индустрия, по предельно понятным причинам, демонстрирует ускоренный рост. Хотя пандемия отступает, а в мире уже начались необратимые изменения вкупе с глобальным кризисом, но аналитики из Newzoo считают, что тенденция пока неизменна, а это, в свою очередь, позволяет им рассчитать, что в этом году рынок видеоигр установит очередной рекорд, перевалив за $200 миллиардов.

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При этом, по подсчётам Newzoo, из этой суммы $57 миллиардов придутся на игры для консолей, $41 миллиард — на PC, ну а оставшиеся $102 миллиарда поделят между собой игры для мобильных устройств.

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RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК
Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
RTX 4000 в продаже за 131 000р
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
98" Samsung 4K - 3 419 000р
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

В среднем годовой рост индустрии составляет порядка 5—6 %. Таким образом, к 2024 году рынок видеоигр, по подсчётам аналитиков, превысит $222 миллиарда.

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IRanPast
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Вежливый_Пaладдин
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quid irrumabo
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Вежливый_Пaладдин
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