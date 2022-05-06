А игры там делать кто-нибудь когда-нибудь будет? Стесняемся спросить.

Возможно, многие об этом забыли, но с лета прошлого года вокруг Activision Blizzard горел, а теперь просто тлеет и дымит скандал на тему нездоровой рабочей обстановки. Компания Blizzard, будучи частью холдинга, где, собственно, и происходила большая часть притеснений и «харассмента», всерьёз взялась за улучшение своего корпоративного имиджа. Под это дело сегодня Blizzard даже объявила об учреждении должности вице-президента по культуре, который будет отвечать за столь необходимые компании изменения.

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Должность заняла Джессика Мартинес, которая до этого четырнадцать лет проработала в Disney. Удастся ли Blizzard добиться желаемого результата, покажет только время. Геймеров же на сегодняшний день беспокоит «немного» другое: новых достойных игр от компании много-много лет нет, всё только ремастеры да мобильные проекты и бесконечное использование бренда World of Warcraft.

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Сейчас Blizzard из крупных игр трудится над Diablo IV и Overwatch 2, релизы которых даже на горизонте пока не маячат. Вместе с тем компания работает над таинственным «выживачом», готовит к релизу мобильную Diablo Immortal, а также занимается созданием мобильной игры по Warcraft в духе Clash Royale. В общем, перспективы пока не особо позитивные.