Эта сделка увеличит и без того значительное влияние миллиардера.

По информации Bloomberg, оформление сделки между Илоном Маском (Elon Musk) и компанией Twitter может затянуться, если Федеральная торговая комиссия США решит, что это действие создаёт угрозу для честной и справедливой конкуренции. Среди общественных организаций США уже находятся активисты, которые считают, что получив контроль над Twitter, Илон Маск усилит своё и без того значительное влияние на общественное мнение, особенно с учётом способности контролировать доступ к интернету через собственного провайдера Starlink.

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Источник изображения: Reuters

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Попутно утверждается, что антимонопольные органы могут выдвинуть претензии к процедуре оформления Маском сделки по покупке уже имеющихся у него акций Twitter в этом году. Напомним, что требуемое законом уведомление о концентрации в его руках более 5% акций компании миллиардер подал с недельной задержкой, что позволило ему продолжить приобретение акций по более низким ценам. Считается, что Маск в этой ситуации рассчитывал на поблажку для инвесторов, которые не собираются вмешиваться в управление компанией, хотя его кандидатура под такое определение вряд ли подпадает. В случае, если Маска признают виновным в нарушении процедуры, ему грозит крупный штраф. Рассмотрение же сделки с Twitter антимонопольными органами затянет процесс её оформления на несколько месяцев – Федеральная торговая комиссия США должна определиться в этом отношении в следующем месяце.