Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
У американских регуляторов могут появиться вопросы к Илону Маску при покупке им Twitter
Эта сделка увеличит и без того значительное влияние миллиардера.
анонсы и реклама
ASUS RTX 3050 почти за 40 тр
RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр

По информации Bloomberg, оформление сделки между Илоном Маском (Elon Musk) и компанией Twitter может затянуться, если Федеральная торговая комиссия США решит, что это действие создаёт угрозу для честной и справедливой конкуренции. Среди общественных организаций США уже находятся активисты, которые считают, что получив контроль над Twitter, Илон Маск усилит своё и без того значительное влияние на общественное мнение, особенно с учётом способности контролировать доступ к интернету через собственного провайдера Starlink.

реклама

Источник изображения: Reuters

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК
Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
RTX 4000 в продаже за 131 000р
<b>RTX 3050 MSI дешевле 50 тр</b>
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр
98" Samsung 4K - 3 419 000р
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Попутно утверждается, что антимонопольные органы могут выдвинуть претензии к процедуре оформления Маском сделки по покупке уже имеющихся у него акций Twitter в этом году. Напомним, что требуемое законом уведомление о концентрации в его руках более 5% акций компании миллиардер подал с недельной задержкой, что позволило ему продолжить приобретение акций по более низким ценам. Считается, что Маск в этой ситуации рассчитывал на поблажку для инвесторов, которые не собираются вмешиваться в управление компанией, хотя его кандидатура под такое определение вряд ли подпадает. В случае, если Маска признают виновным в нарушении процедуры, ему грозит крупный штраф. Рассмотрение же сделки с Twitter антимонопольными органами затянет процесс её оформления на несколько месяцев – Федеральная торговая комиссия США должна определиться в этом отношении в следующем месяце.

#илон маск #twitter #сделка
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В идеале Илон Маск хотел бы, чтобы Twitter использовал каждый американец
Илон Маск не исключает, что через три года Twitter снова станет публичной компанией
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Простая и эффективная доработка охлаждения GeForce RTX 3060 своими руками за пару минут
45
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 14
11
Лучшие портативные компьютеры в 2022
2
Где находить новые аирдропы и вайтлисты
4
Сюжетные дополнения игры Borderlands | Краткий обзор
2
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 Flip OLED (UP5401E)
1
Мои впечатления от игры Rambo: The Video Game. Часть вторая заключительная
3
Обзор клавиатуры на оптических переключателях Dark Project KD104A Optical Gateron Red
1
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 3
3

Сейчас обсуждают

V.L.A.D.L.E.N
05:28
Какая-то ёбань.
Обзор клавиатуры на оптических переключателях Dark Project KD104A Optical Gateron Red
eds
05:12
Зачем играть с dlss и лучами на низких-средних, если можно играть в нативном разрешении на высоких настройках, ничего особенно эти лучи не дают, НИЧЕГО что стоит такого падения фпс.
Российские магазины снизили цены на игровые видеокарты – GeForce RTX 3050 можно купить за 44 000р
Евгений Хрипков
05:01
Поколение ЕГЭ , ничего удивительного
Геймер решил заменить кулер на процессоре и сжёг 16 Гб оперативной памяти – реальная история от DG
Sergey Yanvaryov
04:33
r7 2700x 32 fury 3080 не lhr nzxt 510 asus seasonic prime 750w samsung kioxia hgst razer razer emu 1616m дособирал год назад потратил около 300
Какой компьютер я бы купил, если бы у меня были лишние 330 000 рублей – игровая сборка «Весна 2022»
Vantuzdera
04:25
И за 30к на алике
Российские магазины снизили цены на игровые видеокарты – GeForce RTX 3050 можно купить за 44 000р
Юрий Зотин
04:23
Автор, ты вообще знаешь что такое конденсатор??? Его не плашках ОЗУ, он там просто физически не поместится
Геймер решил заменить кулер на процессоре и сжёг 16 Гб оперативной памяти – реальная история от DG
saf-saf
04:14
Во-первых, что мешает купить на алике - на сегодняшний день все приходит прямиком с Китая - сроки поставки прежние. Рубль именно по курсу алика укрепляется следом за курсом по ЦБ. Во-вторых, что следу...
Курс доллара продолжает снижаться, однако в DNS цены продолжают расти
Listoman
04:07
Это уже твои личные загоны, так как даже на 3050 с dlss можно играть в 50+ фпс с лучами в тяжелейшие рт игры а-ля 2077, dl2, metro ee, control, chernobylite ee, gt и т.д. Ещё не нужно забывать про пот...
Российские магазины снизили цены на игровые видеокарты – GeForce RTX 3050 можно купить за 44 000р
eds
04:04
У меня RTX 3060 Ti и я ни в одной игре RT не включал, ибо происходит лютое падение фпс даже на моем 1080p мониторе, лучики и тени разглядывать не стоит такой просадки фпс. А что уж говорить про RTX 30...
Российские магазины снизили цены на игровые видеокарты – GeForce RTX 3050 можно купить за 44 000р
Александр Трофимов
04:03
Оригинал статьи случайно не месяц и 5 дней назад был опубликован? А автор этой статьи здесь о законах физики не слышал? Какая скорость+точность у такой громоздкой платформы на имниколесах?.. Инерция ...
Мышь-читер с автоприцеливанием создал блогер-энтузиаст
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем