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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
TeamViewer покидает Россию и Беларусь: программа для удалённого доступа к компьютерам уже перестала функционировать
Долго держались. Но лучше было сделать это сразу.
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TeamViewer долго пыталась видеть на несколько шагов вперёд, но сегодня её запас «прочности» подошёл к концу: компания-разработчик одноимённой утилиты, обеспечивающей удалённый доступ к компьютерам, объявила о своём уходе с российского и белорусского рынков.

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Вместе с тем TeamViewer заблокировала все нелицензионные соединения в России и Беларуси, дабы пресечь дальнейшее использование её программного обеспечения в данных странах. Украину между тем разработчики решили поддержать, предоставив в стране всем организациям доступ к своим продуктам полностью бесплатно. Наконец, компания пожертвует 750 тысяч евро Международному Красному Кресту, дабы помочь тем, кто больше всего в этом нуждаются.

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Очевидно, россияне и белорусы очень быстро найдут замену TeamViewer, а вот чего своим «демаршем» решила добиться компания — вопрос, официальный ответ на который мы вряд ли когда-нибудь получим.

#teamviewer
4
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Андрей Маликов
22:00
Хуанг построит мощности по производству чиплетных Видеокарт RTX5000 серии в Украине, будем к вам ездить закупаться, вы наши братаны.
Курс доллара продолжает снижаться, однако в DNS цены продолжают расти
Stanislav_i
22:00
Не поможет это Украине, а Россия и без TeamViewer справится. А вот, интересно, чисто гипотетически, если РФ добьётся денацификации и демилитаризации на всей территории Украины, как сейчас уже в Херсон...
TeamViewer покидает Россию и Беларусь: программа для удалённого доступа к компьютерам уже перестала функционировать
Abraxas29
22:00
Серьёзно? Тимвьювер уж толчно не инструмент профи. VNC и легче и удобнее и надёжнее.
TeamViewer покидает Россию и Беларусь: программа для удалённого доступа к компьютерам уже перестала функционировать
Вежливый паладин
21:59
Главное что б хуйлу не досталось на танчики.
Курс доллара продолжает снижаться, однако в DNS цены продолжают расти
Дмитрий
21:59
чисто сговор
Бюджетные видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce GTX 1660 скинула 50 000р
IRanPast
21:58
Ты по своей ссылке вообще читал, что там написано? )))
Курс доллара продолжает снижаться, однако в DNS цены продолжают расти
Boris Kopyltsov
21:58
Жаль. Надо будет немножко пожечь бензина на удалённые объекты.
TeamViewer покидает Россию и Беларусь: программа для удалённого доступа к компьютерам уже перестала функционировать
Вежливый паладин
21:56
https://ria.ru/20220426/aktivy-1785585238.html
Курс доллара продолжает снижаться, однако в DNS цены продолжают расти
puding
21:56
САНКЦИИ НАМ НА ПОЛЬЗУ!!!111 ДАЕШЬ СВОЮ ВИДЕОКАРТОСТРОИТЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ!!!111
Курс доллара продолжает снижаться, однако в DNS цены продолжают расти
Вежливый паладин
21:55
В 1991 году цена доллара в СССР стала равна 1 рублю 85 коп
Курс доллара продолжает снижаться, однако в DNS цены продолжают расти
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