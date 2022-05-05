Долго держались. Но лучше было сделать это сразу.

TeamViewer долго пыталась видеть на несколько шагов вперёд, но сегодня её запас «прочности» подошёл к концу: компания-разработчик одноимённой утилиты, обеспечивающей удалённый доступ к компьютерам, объявила о своём уходе с российского и белорусского рынков.

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Вместе с тем TeamViewer заблокировала все нелицензионные соединения в России и Беларуси, дабы пресечь дальнейшее использование её программного обеспечения в данных странах. Украину между тем разработчики решили поддержать, предоставив в стране всем организациям доступ к своим продуктам полностью бесплатно. Наконец, компания пожертвует 750 тысяч евро Международному Красному Кресту, дабы помочь тем, кто больше всего в этом нуждаются.

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Очевидно, россияне и белорусы очень быстро найдут замену TeamViewer, а вот чего своим «демаршем» решила добиться компания — вопрос, официальный ответ на который мы вряд ли когда-нибудь получим.