Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Видео: Respawn показала, что умеет Ньюкасл — новый герой Apex Legends
Спойлер: ничего такого, что вызвало бы «вау»-эффект.
анонсы и реклама
ASUS RTX 3050 почти за 40 тр
RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр

Когда Respawn Entertainment официально представила Ньюкасла — нового персонажа королевской битвы Apex Legends — то она сразу заявила, что данный герой является специалистом по защите. На это указывало всё: и экипировка Ньюкасла, и его биография, и его характер. Сегодня Respawn решила больше не мучить игроков общими фразами о защитной направленности героя, а просто опубликовала видеоролик с демонстрацией его способностей.

реклама

Как видим, Ньюкасл умеет устанавливать защитные барьеры, создавать целые укреплённые позиции, а также оберегать союзников, вытаскивая их из самого пекла ада.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК
Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
RTX 4000 в продаже за 131 000р
<b>RTX 3050 MSI дешевле 50 тр</b>
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
98" Samsung 4K - 3 419 000р
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Ньюкасл пополнит ряды героев Apex Legends уже десятого мая в рамках сезона «Спасители». В состав нового сезона войдёт улучшенное поле боя «Место бури», а также различные изменения. Рейтинговый режим со стартом нового сезона будет перезагружен.

#electronic arts #respawn entertainment #apex legends
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Respawn намеревается в будущем снизить темп выпуска новых героев для Apex Legends
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Простая и эффективная доработка охлаждения GeForce RTX 3060 своими руками за пару минут
44
Лучшие портативные компьютеры в 2022
2
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 14
7
Где находить новые аирдропы и вайтлисты
4
Сюжетные дополнения игры Borderlands | Краткий обзор
2
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 Flip OLED (UP5401E)
1
Мои впечатления от игры Rambo: The Video Game. Часть вторая заключительная
2

Сейчас обсуждают

Катерина Стец
20:29
кто-то еще верит в доллар
Курс доллара продолжает снижаться, однако в DNS цены продолжают расти
Андрей Маликов
20:28
6 ТБ жесткий диск Western Digital Red Plus 3.5" (WD60EFZX) : сегодня 05.05.22: озон, яндекс маркет = 26тыс, в днс нет (последняя цена 20к руб), регард =27к 800руб. Заграницей: computeruniverse = 134 ...
Курс доллара продолжает снижаться, однако в DNS цены продолжают расти
corvus
20:23
А что там по поводу сайтов, которые сами банят пользователей с русскими IP? Тоже кровавая гэбня постаралась? Хотя дайте угадаю.
С начала "специальной операции" блокировкам подверглись более 3000 сайтов - Роскомсвобода
IRanPast
20:22
Скорее всего так и есть
Геймерские процессоры становятся доступнее в магазинах РФ – 8-ядерный Core i7-11700KF стоит 34 000р
Алексей Румянцев
20:22
бидон вас давно кинул Минфин США издал генеральную лицензию, которая исключает из-под действия антироссийских санкций сделки, связанные с интеллектуальной собственностью, в том числе с патентами, това...
С начала "специальной операции" блокировкам подверглись более 3000 сайтов - Роскомсвобода
Артём Николаев
20:21
Если что, Китай исполняет все санкции США. Думать, что они братья - фатальная наивность.
Производство новых российских процессоров "Байкал" может быть остановлено из-за британских санкций
Алексей Румянцев
20:20
конечно нету цензуры в светоче демократии
С начала "специальной операции" блокировкам подверглись более 3000 сайтов - Роскомсвобода
Артём Николаев
20:20
Лол, отжать фабрику это типа как волшебную коробочку, которая выплёвывает процессоры?)) А можете сказать, сколько у ТСМЦ поставщиков и подрядчиков, которые после отжатия исчезнут? А если китаёзы такие...
США угрожают закрыть китайскую SMIC в случае попытки выпускать процессоры Эльбрус и Байкал
Эовейн Триада
20:19
Ой как здорово, что не потрачены деньги на это....
Похоже, CDPR отменила русскую озвучку дополнений к Cyberpunk 2077
Эовейн Триада
20:16
Никто бы не подумал, что через 30 лет игра станет актуальна, можно сделать новую часть, где миллиционер из Днр ходит и уничтожает нацистов в подвалах Азовстали.
Wolfenstein 3D сегодня исполнилось тридцать лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем