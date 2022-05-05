Когда Respawn Entertainment официально представила Ньюкасла — нового персонажа королевской битвы Apex Legends — то она сразу заявила, что данный герой является специалистом по защите. На это указывало всё: и экипировка Ньюкасла, и его биография, и его характер. Сегодня Respawn решила больше не мучить игроков общими фразами о защитной направленности героя, а просто опубликовала видеоролик с демонстрацией его способностей.
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Как видим, Ньюкасл умеет устанавливать защитные барьеры, создавать целые укреплённые позиции, а также оберегать союзников, вытаскивая их из самого пекла ада.
Ньюкасл пополнит ряды героев Apex Legends уже десятого мая в рамках сезона «Спасители». В состав нового сезона войдёт улучшенное поле боя «Место бури», а также различные изменения. Рейтинговый режим со стартом нового сезона будет перезагружен.