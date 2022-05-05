Неужели покажут геймплей Starfield?

Не успеем мы и оглянуться, как на дворе уже будет июнь, а это значит, что пройдёт целая череда громких и важных презентаций от крупных и не очень разработчиков игр. В частности, 12 июня пройдёт большая совместная презентация Xbox и Bethesda, которая, согласно официальной публикации в программе выступления, продлится порядка полутора часов.

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Очевидно, компаниям есть, что показать широкой общественности, однако все надежды игрового сообщества сейчас связаны со Starfield: скорее всего, именно 12 июня нам наконец-то покажут игровой процесс данной космической (во всех смыслах) RPG, поведают подробности сюжета и в целом ведут в курс дела.

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Также теплится небольшая надежда на то, что нам наконец-то расскажут что-нибудь новенькое касательно The Elder Scrolls VI, но давайте не будем лучше тешить себя фантазиями. Скорее всего, основное время будет уделено именно Starfield. Релиз которой, к слову, состоится уже относительно скоро — 11 ноября.