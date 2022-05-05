Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Июньская совместная презентация игр Xbox и Bethesda продлится полтора часа
Неужели покажут геймплей Starfield?
анонсы и реклама
<b>RTX 3050 MSI Gaming сильно дешевле 50 тр</b>
ASUS RTX 3050 почти за 40 тр
!!<b>3070 Ti Gigabyte Gaming уже дешевле 100 тр </b>
Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
3060 дешевле 60тр в Ситилинке
MSI 3080 почти за 100 тр - смотри

Не успеем мы и оглянуться, как на дворе уже будет июнь, а это значит, что пройдёт целая череда громких и важных презентаций от крупных и не очень разработчиков игр. В частности, 12 июня пройдёт большая совместная презентация Xbox и Bethesda, которая, согласно официальной публикации в программе выступления, продлится порядка полутора часов.

реклама

Очевидно, компаниям есть, что показать широкой общественности, однако все надежды игрового сообщества сейчас связаны со Starfield: скорее всего, именно 12 июня нам наконец-то покажут игровой процесс данной космической (во всех смыслах) RPG, поведают подробности сюжета и в целом ведут в курс дела.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК
Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
RTX 4000 в продаже за 131 000р
1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
<b>RTX 3050 MSI дешевле 50 тр</b>
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
-30% на 2Tb WD в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Также теплится небольшая надежда на то, что нам наконец-то расскажут что-нибудь новенькое касательно The Elder Scrolls VI, но давайте не будем лучше тешить себя фантазиями. Скорее всего, основное время будет уделено именно Starfield. Релиз которой, к слову, состоится уже относительно скоро — 11 ноября.

#microsoft #bethesda softworks #xbox game studios
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Для игровых консолей текущего поколения следующий год может стать пиковым с точки зрения выручки
Microsoft примет участие в работе над открытым игровым движком Open 3D Engine
Видео: релизный трейлер второго сезона Halo Infinite
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Простая и эффективная доработка охлаждения GeForce RTX 3060 своими руками за пару минут
35
Лучшие портативные компьютеры в 2022
2
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 14
5
Сюжетные дополнения игры Borderlands | Краткий обзор
2
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 Flip OLED (UP5401E)
1
Где находить новые аирдропы и вайтлисты
3
Мои впечатления от игры Rambo: The Video Game. Часть вторая заключительная
1

Сейчас обсуждают

Владислав Маревский
13:58
Вот хохлы ебучие
Похоже, CDPR отменила русскую озвучку дополнений к Cyberpunk 2077
Ам Шегар
13:58
По-моему об этом не знают только отшельники сидящие в медитации в пещерах последние двести лет. Остальным всё давно известно.
Производство новых российских процессоров "Байкал" может быть остановлено из-за британских санкций
hiveliberty
13:55
Сказки не надо рассказывать про убытки. Но раз ты такой жадный барыга, то желают тебе самой дорогой медицины в твоей жизни и продуктов питания, конечно же.
Курс доллара опустился ниже 73 рублей на Aliexpress
Infinity78
13:54
Пусть лучше производители "наших" процессоров расскажут куда дели бабки, выделенные им государством, почему не построили свою инфраструктуру, а всего лишь были тупыми барыгами, клеящими свой шилдик. А...
Производство новых российских процессоров "Байкал" может быть остановлено из-за британских санкций
OverDoz
13:53
Недвижка в принципе за последние лет 30 только дорожала. Купил и сдавай. В РФ по крайней мере.
Bloomberg: следующий пакет санкций ЕС запретит россиянам покупать недвижимость в Европе
[Zero]
13:51
Так и Россия деньги тратит на оборонку, а теперь на спецоперацию, когда многие пенсионеры получают тысяч 15 рублей - чуть больше 200 долларов. У меня отец работал после армии всю жизнь на заводе, был ...
Сенат США обсуждает законопроект о поддержке полупроводниковой отрасли на $52 млрд
DonCarleone
13:51
Биржевой курс 66р, евро 70р
Курс доллара опустился ниже 73 рублей на Aliexpress
Infinity78
13:49
Это же не миллиарды Украине на оружие, тут надо обсуждать. Вот что люди за мусор на планете, как на войну - деньги есть, как людям прекрасную жизнь - нет денег. Как что-то уничтожить - есть, на развит...
Сенат США обсуждает законопроект о поддержке полупроводниковой отрасли на $52 млрд
Виктор Викторович
13:48
так это же дебил
Почему «школа» радиоэлектроники СССР в 1950-1970-х годах была на голову выше, чем в западных странах
Виктор Викторович
13:47
хохол что-ли?
Почему «школа» радиоэлектроники СССР в 1950-1970-х годах была на голову выше, чем в западных странах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем