Существуют в игровой индустрии такие проекты, которые обретают неожиданную и, на первый взгляд, абсолютно ничем необъяснимую популярность. Среди таких проектов — китайский ролевой экшен Genshin Impact, который, согласно подсчётам аналитиков из Sensor Tower, с конца сентября 2020 года по начало мая года текущего сумел заработать три миллиарда долларов США.
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Важно помнить, что темпы заработков примерно стабильны и составляют порядка одного миллиарда долларов каждые полгода. Так, например, свой первый миллиард Genshin Impact заработала в апреле 2021-го, а второй миллиард — в конце сентября того же года. И вот, теперь разработчики из студии MiHoYo готовятся заработать четвёртый миллиард.
Наибольшей популярности Genshin Impact достигла у себя на родине: китайские геймеры принесли в «кассу» порядка 31 % всей выручки игры. На азиатский регион в целом приходится примерно 70 % выручки. Что, в общем-то, неудивительно: именно азиатский регион является самым платёжеспособным на сегодняшний день, да и исторически так сложилось, что гейминг в нём стал развиваться в «мобильном», а не в «стационарном» направлении.