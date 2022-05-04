Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Genshin Impact заработала свыше $3 миллиардов с сентября 2020 года
То есть, с момента релиза.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus за 100 с началом
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
Слив RTX 3080 по цене 3070 Ti

Существуют в игровой индустрии такие проекты, которые обретают неожиданную и, на первый взгляд, абсолютно ничем необъяснимую популярность. Среди таких проектов — китайский ролевой экшен Genshin Impact, который, согласно подсчётам аналитиков из Sensor Tower, с конца сентября 2020 года по начало мая года текущего сумел заработать три миллиарда долларов США.

реклама

Важно помнить, что темпы заработков примерно стабильны и составляют порядка одного миллиарда долларов каждые полгода. Так, например, свой первый миллиард Genshin Impact заработала в апреле 2021-го, а второй миллиард — в конце сентября того же года. И вот, теперь разработчики из студии MiHoYo готовятся заработать четвёртый миллиард.

анонсы и реклама
Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
RTX 4000 в продаже за 131 000р
1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
-30% на 2Tb WD в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba
98" Samsung 4K - 3 419 000р

Наибольшей популярности Genshin Impact достигла у себя на родине: китайские геймеры принесли в «кассу» порядка 31 % всей выручки игры. На азиатский регион в целом приходится примерно 70 % выручки. Что, в общем-то, неудивительно: именно азиатский регион является самым платёжеспособным на сегодняшний день, да и исторически так сложилось, что гейминг в нём стал развиваться в «мобильном», а не в «стационарном» направлении.

#genshin impact #mihoyo
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Обновление 2.4 для бестселлера Genshin Impact обзавелось датой релиза и новыми подробностями
Genshin Impact стала самой обсуждаемой игрой в Twitter в 2021 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему «школа» радиоэлектроники СССР в 1950-1970-х годах была на голову выше, чем в западных странах
218
Какой компьютер я бы купил, если бы у меня были лишние 330 000 рублей – игровая сборка «Весна 2022»
41
Лучшие портативные компьютеры в 2022
1
Простая и эффективная доработка охлаждения GeForce RTX 3060 своими руками за пару минут
9
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 4G D5
13
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 Flip OLED (UP5401E)
1
Сюжетные дополнения игры Borderlands | Краткий обзор
2

Сейчас обсуждают

puding
21:07
Бизнес по рюZZке.
Счета и имущество российского подразделения Google на 500 млн руб. арестованы по решению Арбитражного суда
Патрон П
21:06
Я ее чувствую 8 лет. Где я был 8 лет...
Бюджетные видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce GTX 1660 скинула 50 000р
Kamas
21:05
так снизь сначала цену на аккумуляторы и микрочипы, а эппл по сути ничего не делает и стрижет бабки, между прочим, если ты ябловод, из твоего кармана в первую очередь оплачивается этот налог.
Илон Маск назвал 30% комиссию Apple несправедливой и предложил снизить её в 10 раз
Патрон П
21:05
Я указал курс с Киви. Сейчас он 74 рубля . И да , когда я решил купить на Авито за usdt видеокарту. То продавец указал соответвенно бестчейндж. А там он 78
В Российских магазинах назревает дефицит комплектующих, что может привести к подорожанию компьютеров
Мегавольт
21:04
Давить их до развала нато.
Европа на пороге энергетического кризиса – цены на электричество и газ продолжат расти до 2024 года
Артём Николаев
21:03
Предстоит крах большинства фиатных денег. Поэтому копи битки и физическое золото.
Частные компании ОПК США потеряют более 1 млрд выручки из-за санкций против России по итогам года
vitosol
21:01
Грета АУ, за работу!
Космодром SpaceX в Техасе связали с сокращением популяции некоторых видов птиц
vitosol
20:58
Грамотно заткнул "грамотея". *Я в Баварии. Как правило в магазин не я еду. Особого подорожания не увидел, кроме топлива для авто. Дня 4 назад были в магазине; взяли самое необходимое=80 евро. Где то н...
Европа на пороге энергетического кризиса – цены на электричество и газ продолжат расти до 2024 года
Патрон П
20:56
"Желание насолить России настолько большое, что там готовы убить свою экономику." Зелот использует Оруэла?)
В. Путин подписал закон о контрсанкциях – на кону безвозвратные кредиты и национализация активов
Sergey Yanvaryov
20:54
" .. ведь отдавать 80000-90000 рублей за версии GeForce RTX 3060 с более качественной разводкой платы и производительной системой охлаждения было неприемлемо для любого человека, самостоятельно зараба...
Простая и эффективная доработка охлаждения GeForce RTX 3060 своими руками за пару минут
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем