На первом этапе мы только ознакомились с проектом — такова была идея Blizzard.

С конца апреля в Overwatch 2 проходит приоткрытое бета-тестирование, принять участие в котором смогли все, кто того действительно хотели. По итогам нескольких дней теста выяснилось, что продукт ещё чрезмерно «сыроват» и беден на контент, однако в свежей публикации в новостной ленте Blizzard сообщила, что мы наблюдаем только начало публичного тестирования Overwatch 2. В последующих этапах в бета-версию введут и новых героев, и новые карты, а также добавят новые функции с возможностями.

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На текущий момент Blizzard вполне довольна балансом: проценты побед у всех персонажей находятся на приемлемом уровне. Тем не менее, некоторые изменения в игре до конца первого этапа бета-тестирования всё же произойдут: так, например, Blizzard откроет доступ к открытому быстрому режиму, в котором нет ограничения по ролям. По мнению разработчиков, это позволит снизить время ожидания очереди. Важно, впрочем, понимать, что игровой баланс формировался из расчёта на режим игры с одним персонажем-танком на команду, поэтому в какую вакханалию превратится игровой процесс с двумя и более танками, лучше даже не думать.

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Параллельно Blizzard работает над совершенствованием таблицы результатов, интерфейса, игровых профилей и многим другим. Иными словами, перед нами ранняя бета-версия, и судить по ней о качестве будущей игры не стоит.