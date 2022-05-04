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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
«Рогалик» Lovecraft’s Untold Stories 2 выйдет в свет уже в середине мая
Планы были другие, но к их постоянной смене в игропроме мы давно привыкли.
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Разработчики из Blini Games при содействии издательства 1C Entertainment наконец-то сумели определиться с точной датой выхода своего «рогалика» Lovecraft’s Untold Stories 2, действие которого разворачивается во вселенной, придуманной известнейшим писателем-фантастом Говардом Лавкрафтом. Итак, продолжение «нерассказанных историй» появится на прилавках Steam уже 17 мая, то есть, примерно через две недельки.

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Игра повествует таинственную историю о том, как художник-сюрреалист Ардуа-Бонно впал в «спячку» после обернувшейся настоящей катастрофой презентации своей картины «Пейзаж мечты». Действие игры разворачивается в Париже образца 1926 года, ну а нам, выбирая между шестью персонажами с уникальным отыгрышем за каждого, предстоит расхлёбывать заваренную в Париже кашу.

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Анонс Lovecraft’s Untold Stories 2 состоялся в августе прошлого года.

#1c entertainment #lovecrafts untold stories 2
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Сейчас обсуждают

vanyaindigo
13:37
Ник напишите свой, под которым зарегистрировались. Я напишу в личку.
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DH 44
13:29
Так я зарегистрировался, но почему-то писать могу (точнее комментировать) только через одноклассники
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Расул Халилов
13:27
Написано как о свершившемся факте, хотя это всего лишь слух и не понятно о каком именно кристалле идёт речь
Intel постарается добиться использования 5-нм техпроцесса TSMC при производстве процессоров Meteor Lake
zens
13:27
кто деньги считает, давно в нашей рознице ничего не покупает, разве что мелочевку какую-нибудь срочно понадобившуюся
В Российских магазинах назревает дефицит комплектующих, что может привести к подорожанию компьютеров
Saint-14
13:26
А ещё Гитлер имел еврейские корни)0))
Похоже, CDPR отменила русскую озвучку дополнений к Cyberpunk 2077
zens
13:26
аналогично на озоне у китайцев купил, в итогде гораздо дешевле, чем у наших жуликов из днс и иже с ними
В Российских магазинах назревает дефицит комплектующих, что может привести к подорожанию компьютеров
Saint-14
13:25
как пример
Похоже, CDPR отменила русскую озвучку дополнений к Cyberpunk 2077
zens
13:24
просто нарушена логистика, потребуется время для налаживания новых цепочек.
В Российских магазинах назревает дефицит комплектующих, что может привести к подорожанию компьютеров
ktod
13:22
Самое смешное, что практически такая сборка (мать получше 8+8, ssd побольше и видюха чуток дешевле но и не такого отстойного вендора) у меня под в11 больше суток не работала. Падала в синий экран в сл...
Какой компьютер я бы купил, если бы у меня были лишние 330 000 рублей – игровая сборка «Весна 2022»
zens
13:21
Вот это да, наконец додумались. Или кто подсказал?)) Ждем очередной обсер разрабов, умерла даже надежда.
Activision объяснила, почему Call of Duty Vanguard с треском провалилась
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