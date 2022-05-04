Разработчики из Blini Games при содействии издательства 1C Entertainment наконец-то сумели определиться с точной датой выхода своего «рогалика» Lovecraft’s Untold Stories 2, действие которого разворачивается во вселенной, придуманной известнейшим писателем-фантастом Говардом Лавкрафтом. Итак, продолжение «нерассказанных историй» появится на прилавках Steam уже 17 мая, то есть, примерно через две недельки.
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Игра повествует таинственную историю о том, как художник-сюрреалист Ардуа-Бонно впал в «спячку» после обернувшейся настоящей катастрофой презентации своей картины «Пейзаж мечты». Действие игры разворачивается в Париже образца 1926 года, ну а нам, выбирая между шестью персонажами с уникальным отыгрышем за каждого, предстоит расхлёбывать заваренную в Париже кашу.
Анонс Lovecraft’s Untold Stories 2 состоялся в августе прошлого года.