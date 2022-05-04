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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Тактическая игра Marvel’s Midnight Suns получила возрастной рейтинг — похоже, скоро объявят точную дату выхода
Обычно данные события идут друг за другом.
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В конце лета прошлого года студия Firaxis, известная по работе над франшизами XCOM и Sid Meier’s Civilization, к удивлению многих анонсировала тактическую ролевую игру Midnight Suns во вселенной Marvel. По описанию новинка представляет собой некий гибрид XCOM и типичной RPG, в рамках которого мы в роли супергероя Marvel вместе с другими известными представителями данной вселенной занимаемся важными делами.

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Изначально предполагалось, что игра выйдет в свет в первой половине 2022 года, но затем релиз отложили до второй половины года. Но речь сейчас не об этом, а о том, что на днях проект получил возрастной рейтинг в Австралии. Обычно начало выставления возрастных рейтингов видеоиграм предшествует оглашению точной даты релиза, поэтому не исключено, что «вторая половина года» в представлении Firaxis означает вовсе не ноябрь—декабрь, а, скажем, июль—август.

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Как бы то ни было, на текущий момент единственным правильным решением будет ждать публикации официальных новостей от разработчиков и/или издателя.

#2k games #firaxis games #midnight suns
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Сейчас обсуждают

vanyaindigo
13:37
Ник напишите свой, под которым зарегистрировались. Я напишу в личку.
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DH 44
13:29
Так я зарегистрировался, но почему-то писать могу (точнее комментировать) только через одноклассники
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Расул Халилов
13:27
Написано как о свершившемся факте, хотя это всего лишь слух и не понятно о каком именно кристалле идёт речь
Intel постарается добиться использования 5-нм техпроцесса TSMC при производстве процессоров Meteor Lake
zens
13:27
кто деньги считает, давно в нашей рознице ничего не покупает, разве что мелочевку какую-нибудь срочно понадобившуюся
В Российских магазинах назревает дефицит комплектующих, что может привести к подорожанию компьютеров
Saint-14
13:26
А ещё Гитлер имел еврейские корни)0))
Похоже, CDPR отменила русскую озвучку дополнений к Cyberpunk 2077
zens
13:26
аналогично на озоне у китайцев купил, в итогде гораздо дешевле, чем у наших жуликов из днс и иже с ними
В Российских магазинах назревает дефицит комплектующих, что может привести к подорожанию компьютеров
Saint-14
13:25
как пример
Похоже, CDPR отменила русскую озвучку дополнений к Cyberpunk 2077
zens
13:24
просто нарушена логистика, потребуется время для налаживания новых цепочек.
В Российских магазинах назревает дефицит комплектующих, что может привести к подорожанию компьютеров
ktod
13:22
Самое смешное, что практически такая сборка (мать получше 8+8, ssd побольше и видюха чуток дешевле но и не такого отстойного вендора) у меня под в11 больше суток не работала. Падала в синий экран в сл...
Какой компьютер я бы купил, если бы у меня были лишние 330 000 рублей – игровая сборка «Весна 2022»
zens
13:21
Вот это да, наконец додумались. Или кто подсказал?)) Ждем очередной обсер разрабов, умерла даже надежда.
Activision объяснила, почему Call of Duty Vanguard с треском провалилась
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