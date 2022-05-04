В конце лета прошлого года студия Firaxis, известная по работе над франшизами XCOM и Sid Meier’s Civilization, к удивлению многих анонсировала тактическую ролевую игру Midnight Suns во вселенной Marvel. По описанию новинка представляет собой некий гибрид XCOM и типичной RPG, в рамках которого мы в роли супергероя Marvel вместе с другими известными представителями данной вселенной занимаемся важными делами.
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Изначально предполагалось, что игра выйдет в свет в первой половине 2022 года, но затем релиз отложили до второй половины года. Но речь сейчас не об этом, а о том, что на днях проект получил возрастной рейтинг в Австралии. Обычно начало выставления возрастных рейтингов видеоиграм предшествует оглашению точной даты релиза, поэтому не исключено, что «вторая половина года» в представлении Firaxis означает вовсе не ноябрь—декабрь, а, скажем, июль—август.
Как бы то ни было, на текущий момент единственным правильным решением будет ждать публикации официальных новостей от разработчиков и/или издателя.