Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Разработчики симулятора жизни Paralives рассказали о запланированном для него контенте
Сильный конкурент Sims — всегда хорошо.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus за 100 с началом
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
Слив RTX 3080 по цене 3070 Ti

Перспективный симулятор жизни Paralives, до недавнего времени создававшийся силами одного человека по имени Алекс Масс (Alex Masse), получил дорожною карту по внедрению различных механик. Сейчас над проектом трудится 10 человек, сам симулятор совершенно точно получит продвинутый редактор персонажей и зда

ний.

реклама

Сам план содержит в себе как те механики, работа над которыми идёт прямо сейчас, так и уникальные геймплейные функции, находящиеся на стадии раннего концепта. Если что, Paralives сначала выйдет в раннем доступе, приобщиться к процессу финансирования игры можно на специальной страничке Patreon.

Итак, Paralives совершенно точно получит продвинутый редактор персонажа, позволяющий настроить количество волос на теле у персонажа, татуировки (для этого разрешат убрать одежду с нужных частей тела).

В игре в какой-то момент появится улучшенные текстуры кожи, набор уникальных звуковых эффектов для редактора персонажей и генератор случайного набора одежды — словом, всё то, что есть даже во второй Sims.

Особое внимание разработчиков сейчас направлено на создании как можно большего количество предметов гардероба для маленьких человечков, а также причёсок для них же, различных аксессуаров, рисунков тату и прочего. Опять же, когда-нибудь потом, после выхода в раннем доступе, появятся фильтры одежды, редактор черт характера и прочих мелочей.

Предварительная версия Paralives, тестируемая прямо сейчас, уже снабжена редактором строительства почти со всеми основными функциями (нет подвалов, лестниц и крыш), редактором персонажей (пока мало одежды и причёсок) и всеми цепочками взаимодействий героев с окружением.

Команда Алекса Масса честно признаётся, что ей ещё придётся как следует повозиться с анимациями, настройкой алгоритма поиска наилучшего пути для «сима», набором уникальных лиц и телосложений для него же.

анонсы и реклама
Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
RTX 4000 в продаже за 131 000р
1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
-30% на 2Tb WD в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba
98" Samsung 4K - 3 419 000р

Пока разработчики не готовы назвать даже приблизительную дату выхода проекта в раннем доступе, но пообещали после первоначального релиза снабжать Paralives регулярными обновлениями.

#alex masse #paralives
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему «школа» радиоэлектроники СССР в 1950-1970-х годах была на голову выше, чем в западных странах
130
Какой компьютер я бы купил, если бы у меня были лишние 330 000 рублей – игровая сборка «Весна 2022»
29
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 2
15
Как Amazon (и не только) следит за всеми вокруг
13
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B660-Creator D4
2
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 4G D5
10

Сейчас обсуждают

IRanPast
20:36
В том виде, в котором он сейчас его построила Польша! Ну, после 45-го года ещё и СССР добавил строений, можешь его называть Польско - Советский
В. Путин подписал закон о контрсанкциях – на кону безвозвратные кредиты и национализация активов
GrozaX
20:36
Плохо...
Масштабная распродажа Epic Games может пройти в этом месяце
IRanPast
20:35
Новые кабеля наверно фиг согнёшь, 60 Вт и те не очень гнутся
Анонсированы первые в мире серийные кабели USB Type-C с поддержкой 240 Вт питания
Alex23
20:34
офигеть вообще дешевые, а что это бу? у них крышки царапаные или кривые? из-за чего такая щедрость?
Игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 9 5900X ниже официальной стоимости на 6000р
terenty79
20:34
Шта? Его Русские князья строили, а после ардынского набега, его Польша уже к себе прибрала, как и Киев тоже. Но потом Киев Русский царь Дмитрий Романович у поляков купил, за 146 тысяч рублей. Ну а Ека...
В. Путин подписал закон о контрсанкциях – на кону безвозвратные кредиты и национализация активов
Филипп Шишкин
20:33
ахахахахаха, Америка виновата. Демократия это плохо, ага.....
Почему «школа» радиоэлектроники СССР в 1950-1970-х годах была на голову выше, чем в западных странах
Шеша
20:29
неплохо раснесла
Какой компьютер я бы купил, если бы у меня были лишние 330 000 рублей – игровая сборка «Весна 2022»
Владимир Кирин
20:26
Формат (типоразмер) этой платы не mini-ITX, а thin mini-ITX.
Компактная материнская плата Asus Pro H610T D4-CSM готовится к началу продаж
IRanPast
20:25
Угомонить ты, Львов был вечно польским городом, они его и строили
В. Путин подписал закон о контрсанкциях – на кону безвозвратные кредиты и национализация активов
terenty79
20:23
По правам не выгнали, по правам там временное членство, оно и так в этом году заканчивалось. к тому же РФ подало заявку на уход раньше, чем говнюки демонстративно собрались и изобразили что выгоняют, ...
В. Путин подписал закон о контрсанкциях – на кону безвозвратные кредиты и национализация активов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем