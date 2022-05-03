Сильный конкурент Sims — всегда хорошо.

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

Перспективный симулятор жизни Paralives, до недавнего времени создававшийся силами одного человека по имени Алекс Масс (Alex Masse), получил дорожною карту по внедрению различных механик. Сейчас над проектом трудится 10 человек, сам симулятор совершенно точно получит продвинутый редактор персонажей и зда

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ний.

Сам план содержит в себе как те механики, работа над которыми идёт прямо сейчас, так и уникальные геймплейные функции, находящиеся на стадии раннего концепта. Если что, Paralives сначала выйдет в раннем доступе, приобщиться к процессу финансирования игры можно на специальной страничке Patreon.

Итак, Paralives совершенно точно получит продвинутый редактор персонажа, позволяющий настроить количество волос на теле у персонажа, татуировки (для этого разрешат убрать одежду с нужных частей тела).

В игре в какой-то момент появится улучшенные текстуры кожи, набор уникальных звуковых эффектов для редактора персонажей и генератор случайного набора одежды — словом, всё то, что есть даже во второй Sims.

Особое внимание разработчиков сейчас направлено на создании как можно большего количество предметов гардероба для маленьких человечков, а также причёсок для них же, различных аксессуаров, рисунков тату и прочего. Опять же, когда-нибудь потом, после выхода в раннем доступе, появятся фильтры одежды, редактор черт характера и прочих мелочей.

Предварительная версия Paralives, тестируемая прямо сейчас, уже снабжена редактором строительства почти со всеми основными функциями (нет подвалов, лестниц и крыш), редактором персонажей (пока мало одежды и причёсок) и всеми цепочками взаимодействий героев с окружением.

Команда Алекса Масса честно признаётся, что ей ещё придётся как следует повозиться с анимациями, настройкой алгоритма поиска наилучшего пути для «сима», набором уникальных лиц и телосложений для него же.

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Пока разработчики не готовы назвать даже приблизительную дату выхода проекта в раннем доступе, но пообещали после первоначального релиза снабжать Paralives регулярными обновлениями.