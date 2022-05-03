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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Детали «выживастика» Nightingale от новой студии бывшего генерального директора BioWare
Красивые скриншотики тоже есть.
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Разработчики из студии Inflexion Games, основанной бывшим генеральным директором BioWare Аарином Флинном, рассказали о своём новом проекте — фантастическом симуляторе выживания Nightingale.

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Напомним, события «выживастика» происходят в фэнтезийном викторианском мире, где игроку нужно путешествовать с помощью порталов по разным живописным мирам, занимаясь их исследованием и раскрывая попутно различные тайны. Делать всё это можно как в гордом одиночестве, так и в кампании с друзьями.

Итак, одна из уникальных особенностей Nightingale — её невероятные NPC. У игрока будет возможность повстречать не обычных виртуальных «болванчиков», но виртуальные копии известных личностей, среди которых точно будут Мария Кюри и Нелли Блай.

С разными игровыми персонажами можно будет не только встречаться, но оформлять с ними «трудовые отношения» — нанимать для выполнения однообразной работы, приглашать в гости в поместье, брать с собой в путешествия и взаимодействовать всяческими другими способами. Авторы посчитали нужным напомнить, что взаимодействие с NPC в их симуляторе выживание — не совсем стандартный набор паттернов поведения без последствий. Последние как раз тут будут обязательно.

Ещё одна удивительная черта Nightingale — уникальная «шкала надежды» для главного героя, здешний аналог кармы. В зависимости от действий она может стать как «позитивной», так и, наоборот, негативной. В первом случае герой будет более сильным и стабильным, во втором — потерянным и одиноким.

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Nightingale должна выйти в ранний доступ в четвёртом квартале текущего года, среди целевых платформ пока есть только ПК. Закрытое бета-тестирование проекта должно начаться летом.

#inflexion games #nightingale
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