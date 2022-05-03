Вопрос: куда уж реже-то?

Будучи королевской битвой с элементами геройского шутера, Apex Legends страдает от основной проблемы данной категории боевиков: практически весь новый игровой контент завязан именно на свежих персонажах. И если вам кажется, что студия Respawn выпускает новых героев Apex Legends слишком редко, то знайте, что это ещё довольно часто: компания намеревается в перспективе сократить частоту их выпуска.

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По словам старшего дизайнера персонажей Apex Legends Девана Макгуайера, в настоящий момент «дорожная карта» остаётся прежней, но в перспективе частота выпуска новых персонажей для игры может снизиться. По словам разработчика, это связано с исчерпанием идей для новых персонажей, а делать их копиями уже существующих героев в студии считают нецелесообразным.

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А пока — ждём 10 мая: именно в этот день в Apex Legends стартует новый сезон «Спасители», в состав которого войдёт новый персонаж Ньюкасл, специализирующийся на защите и поддержке отряда.