Последнее время в игровой индустрии всё чаще можно встретить термин «метавселенная». За красивым словом скрывается принцип, согласно которому игровые миры становятся площадкой для времяпрепровождения, общения и ведения дел между людьми посредством своих аватаров — обитающих в мире игры моделей. Технически идея метавселенной уже давным-давно реализована в играх жанра MMORPG, однако в современном восприятии данного термина подразумевается более глубокое с социальной точки зрения проникновение виртуального мира в реальную жизнь.
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Наиболее наглядно идея метавселенных показана в научно-фантастических кинофильмах, таких, как «Матрица» и «Первому игроку приготовиться». Вот перенять идеи второго фильма и решил экс-продюсер GTA V Лесли Бензис в своём амбициозном проекте под названием Everywhere.
Соответствующая информация была добыта журналистами из разосланной коллективом Бензиса документации для потенциальных инвесторов. Именно фильм Стивена Спилберга обозначен в ней как основной пример для подражания Everywhere. Согласно сведениям из документации, Everywhere подразумевается как «Мультиплеерная AAA-игра в открытом мире с состоящим из нескольких глав повествованием и пользовательским контентом, создаваемым с помощью специальной виртуальной “песочницы”».
На сегодняшний день это наиболее подробное описание геймплейных возможностей Everywhere. Формально проект был представлен ещё в 2020 году, но с тех пор ничего интересного в его отношении разработчики не сообщали.