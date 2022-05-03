Компания богатеет, аудитория растёт, всё шикарно.

Игровая индустрия за последние пару лет, по понятным причинам, о которых многие, столкнувшись с наступившим глобальным кризисом в политике и экономике, поспешили забыть, взлетела до небывалых высот. Безусловно, рано или поздно этот рост закончится и даже, возможно, перейдёт в статус «отрицательного», ну а пока можно расслабиться и порадоваться за игровые издательства, заслужившие все свои лавры. Среди таковых, например, Paradox Interactive, сообщившая о больших успехах по итогам первого квартала текущего года.

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Согласно отчёту Paradox, выручка компании за минувший квартал увеличилась почти на треть (31 %) по сравнению с первым кварталом 2021 года, в то время как операционная прибыль выросла в 2,25 раза в сравнении с тем же периодом. Главными героями отчёта компании стали Crusader Kings III, Europa Universalis IV, Stellaris, Cities Skylines и Hearts of Iron IV. В общем, исключительно представители так называемого бэк-каталога (игры прошлых лет).

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Paradox продолжает осуществлять контентную поддержку своих проектов, поэтому, очевидно, бэк-каталог издательства продолжит играть роль основного источника его дохода. Что, конечно, оптимизма не добавляет.