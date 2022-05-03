Хотя сделку о передаче студий Eidos Montreal и Crystal Dynamics компании Square Enix и Embracer Group заключили вчера, отголоски данного события будут звучать в Сети ещё на протяжении как минимум нескольких дней. Так, сегодня аналитик компании MST Financial Дэвид Гибсон выдвинул предположение, почему японское издательство решило продать свои наиболее известные студии, и почему это произошло именно сейчас.
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По мнению Гибсона, основная причина кроется в утрате Square Enix доверия к данным коллективам. Дело в том, что последние игры Crystal Dynamics и Eidos Montreal из числа вышедших — это Marvel’s Avengers и Marvel’s Guardians of the Galaxy соответственно. «Мстители» были приняты очень прохладно, продемонстрировав настоящий провал в продажах, в то время как «Стражи Галактики» был встречен уже заметно теплее, но в плане продаж также звёзд с неба не хватал. Убытки издательства, по подсчётам аналитика, составили примерно 200 миллионов долларов.
Есть ли в данных неудачах вина непосредственно данных коллективов, сказать непросто. С одной стороны, в рамках Marvel трудно сделать что-то выдающееся. С другой стороны, игроки жаловались, что главный недостаток обоих проектов — геймплейная составляющая, которую явно можно было реализовать эффектнее, качественнее и динамичнее.
Как бы то ни было, дело сделано, и Embracer Group выплатит Square Enix сумму в 300 миллионов долларов.