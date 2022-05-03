Агентству Reuters удалось выяснить, что Илон Маск (Elon Musk) занят поиском способов сэкономить на покупке активов Twitter без ущерба для своих коренных интересов. Как известно, в форме долговых обязательств ему удалось привлечь только $25,5 млрд, ещё около $21 млрд он должен будет внести за счёт собственных средств, для чего глава Tesla накануне продал акций компании на сумму $8,5 млрд.
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По данным источника, сейчас миллиардер занят поиском компаньонов среди инвестиционных компаний и хедж-фондов, которые могли бы разделить с ним бремя финансирования покупки Twitter. Союзниками миллиардера могут стать даже существующие акционеры Twitter, которые после сделки по выкупу акций пожелают увеличить свою долю в капитале компании. Сообщается, что в этом вопросе Маск рассчитывает на поддержку не только институциональных инвесторов, но и того же Джека Дорси (Jack Dorsey), который сохранил за собой небольшой пакет акций, уйдя с поста генерального директора, но сохранив место в совете директоров Twitter.