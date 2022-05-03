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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Пиратский боевик Skull & Bones может выйти уже в начале этой осени
Проект отмучается. Иначе это не назвать.
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Одним из самых многострадальных проектов последних лет является пиратский экшен Skull & Bones, который должен был стать развитием идеи мореплавания и морских боёв, которые так полюбились фанатам Assassin’s Creed IV Black Flag и Assassin’s Creed Rogue. За многие годы, прошедшие с момента анонса летом 2017-го, проект претерпел смену руководства, изменение основ игрового процесса и, по слухам, даже полный перезапуск.

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На днях Ubisoft наконец-то перестала играть в молчанку относительно Skull & Bones и сообщила, что уже скоро поделится новостями касательно долгожданного пиратского боевика. Источники известного своими инсайдерскими материалами портала Kotaku сообщают, что в числе положительных новостей, которые Ubisoft запланировала к скорой публикации, будет оглашение если не точной даты выхода, то как минимум конкретного месяца, коим, скорее всего, станет сентябрь.

Почему именно сентябрь, сказать сложно, но обычно считается, что начало осени — второй по потенциальной прибыльности период для продажи видеоигр после праздничного сезона (конец ноября — начало января).

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Не остался в стороне и известный инсайдер Том Хендерсон, который убеждён в том, что в Skull & Bones будут представлены только морские путешествия и сражения. Погулять по твёрдой земле можно будет лишь в крайне ограниченных условиях и только для общения с местными торговцами, у которых можно будет приобрести припасы, улучшения для корабля и многое другое.

#ubisoft #skull and bones #skull & bones
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Ubisoft подтвердила, что скоро поделится новостями о пиратском боевике Skull & Bones
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