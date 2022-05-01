Пользователи будут получать по 1 Гбайт бесплатного трафика ежемесячно.

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

Компания Microsoft решила добавить для своих пользователей возможность использования VPN-сервиса, что уже сделали Google и Apple. Сервис будет доступен совершенно бесплатно всем пользователям браузера Edge.

реклама

На странице техподдержки появилась некоторая информация, проливающая света на условия использования VPN от компании Microsoft. Начнём с того, что он получил название Microsoft Edge Secure Network, а его провайдером станет компания Cloudflare.

Забавно, что Microsoft не называет новую функцию браузера Edge именно VPN-сервисом, хотя она обладает всеми его функциями. Аналогичной политики придерживается, например, Apple со своей программной «фичей» iCloud Private Relay (он же «Частный узел»).

В данный момент Microsoft Edge Secure Network доступна в предварительной версии, но после своего релиза пользователи браузера Edge будут ежемесячно получать по 1 Гбайт трафика на каждую учётную запись в системе Microsoft.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus за 100 с началом Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 98" Samsung 4K - 3 419 000р S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб

Microsoft обещает, что Cloudflare будет собирать только самые необходимые данные от пользователей (диагностика) и удалять их каждые 25 часов. Сам сервис будет шифровать подключение пользователя с целью защиты его трафика от отслеживания. Он также будет блокировать попытки местных интернет-провайдеров собирать данные.