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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Создатели Valheim показали несколько кадров из будущей таинственной локации «Туманные земли»
Земля! Туман!
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Хотя до выхода обновления с новой локацией «Туманные земли» для «выживача» Valheim ещё нужно постараться дожить в добром здравии — сроками выхода патча разработчики так и не поделились — но подробности касательно грядущего нововведения всё же время от времени поступают. Так, нашему вниманию были представлены пара кадров из «Туманных земель», на которых можно заметить древние руины, скрывающиеся в тумане, имеющем явно паранормальное происхождение.

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Согласно сюжету, Туманные земли некогда населяли древние цивилизации, от которых и остались величественные развалины в виде храмов, акведуков и прочих элементов продвинутого быта. Вдобавок разработчики отметили, что работа над обновлением идёт активно, однако его релиз явно не состоится в обозримой перспективе, поэтому заранее предупреждают, что внешний вид руин может измениться.

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Напомним, что Valheim с февраля прошлого года пребывает в раннем доступе Steam, где обрёл массу поклонников, став одной из самых востребованных видеоигр прошлого года. Игра постоянно развивается, но когда она доживёт до статуса полноценного релиза, пока неизвестно.

#valheim
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