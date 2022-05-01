Не прошло и N лет.

Последние несколько лет вся поступающая касательно потенциально прекрасного, но на практике многострадального пиратского боевика Skull & Bones информация исходит исключительно из уст, «твиттеров» и иных публикаций инсайдеров. На днях дело вообще приняло интересный оборот: в Сети всплыл целый геймплейный видеоролик проекта, после чего в Ubisoft, очевидно, решили прекратить радиомолчание.

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Так, в официальном Twitter-аккаунте Skull & Bones появилась новая запись, гласящая, что нам следует внимательнее следить за горизонтом. Очевидно, таким образом Ubisoft призывает игроков следить за новостями касательно пиратского боевика, которые начнут поступать уже совсем скоро.

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Стоит напомнить, что Skull & Bones была анонсирована ещё летом 2017 года, после чего рухнула в пучину неопределённости, перезапусков, смен руководства, переделок и прочих элементов производственного ада. На текущий момент релиз проекта запланирован на текущий финансовый год, или, если использовать привычный «человеческий» календарь, то до 31 марта 2023-го включительно. Издание Kotaku же считает, что релиз состоится до конца 2022-го, тогда как полноценная презентация — уже летом.