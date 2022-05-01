Слишком он непредсказуем, это вредит бизнесу.

По информации Reuters, на встрече с коллективом Twitter нынешнее руководство компании не смогло дать внятных ответов по дальнейшей судьбе компании после её приобретения Илоном Маском (Elon Musk), готовым заплатить за активы социальной сети около $44 млрд. Генеральный директор Параг Агравал (Parag Agrawal), выступая перед подчинёнными, просто призвал их готовиться к переменам.

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Источник изображения: AFP

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Главную озабоченность сотрудников Twitter, по вполне понятным причинам, вызывает возможность сокращения штата. Глава компании заявил, что пока не видит оттока кадров после заявления Маска о готовности купить Twitter. Коллектив социальной сети обеспокоен тем, что хаотичное поведение Маска может навредить бизнесу компании, поскольку она близка к привлечению средств рекламодателей, и активность этого миллиардера может отпугнуть кого-то из клиентов. По некоторым данным, уровень оплаты труда рядовых сотрудников Twitter уже снизился после достижения определённости в ситуации с оформлением сделки с Маском.