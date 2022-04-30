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Новости Software Игнатий Колыско
Видео: трейлер стратегии Shields of Loyalty, авторы которой вдохновлялись «Героями Меча и Магии»
На самом деле, не только ими.
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Разработчики из небольшой студии Mosaik Mask в данный момент занимаются стратегией Shields of Loyalty, о существовании которой было решено напомнить с помощью нового геймплейного трейлера.

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В представленном материале зрители могут увидеть процесс строительства городов и сами сражения. Девелоперы утверждают, что при работе над Shields of Loyalty они вдохновлялись такими игровыми сериями, как XCOM, Civilization, Endless Legends и, разумеется, Heroes of Might & Magic. От последней у Shields of Loyalty взяла механику управления городами, сборы армии, систему прокачки для генерала и участие в тактических пошаговых боях.

Shields of Loyalty прямо сейчас находится в раннем доступе Steam. Текущая версия игры открывает доступ к одному герою и одному острову (совсем не густо), а на прохождение всей доступной кампании получится потратить не более пяти часов.

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Точная дата релиза Shields of Loyalty будет объявлена позже

#mosaic mask #shields of loyalty
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