Теперь уже точно. Ну, почти.

Разработчики из Supermassive Games решили не растягивать «удовольствие» на долгие годы, а сразу занимаются делом: в день анонса проекта девелоперы объявили дату его выхода, а сегодня сообщили о том, что он отправился в печать, или, как выражаются современные считающие себя игровыми журналистами товарищи, «ушла на золото».

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Таким образом, The Quarry в плане контента уже полностью завершена, разработчики сейчас занимаются подготовкой к началу продаж. Если в ближайшие недели какие-то остаточные ошибки в игре всё же будут найдены, то их исправят в обновлении «первого дня».

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Напомним, что The Quarry представляет собой хоррор, в котором мы в составе группы подростков попадаем в летний лагерь и оказываемся в эпицентре какой-то чертовщины. В общем, хрестоматийная тема, которая, как считают в Supermassive, себя ещё не изжила. А так это или нет, узнаем по итогам продаж за первые недели/месяцы.