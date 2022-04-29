Только в Steam, а есть ещё и консоли.

Разработчики из студии Crows Crows Crows (тут без описок) рассказали, что с момента своего релиза необычная игра The Stanley Parable: Ultra Deluxe разошлась тиражом более 100 тысяч копий. Причём, эта цифра актуальна только в отношении одной лишь Steam-версии.

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В расширенной версии The Stanley Parable, напомним, есть новые концовки, дополнительные возможности для выбора, «приключения» и тому подобный контент. Также разработчики обновили визуальный стиль проекта, сохранив при этом его первозданность.

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The Stanley Parable: Ultra Deluxe доступна для покупки на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Switch.