В своё время Blizzard пообещала, что добавит в Diablo II Resurrected рейтинговый режим, дабы игроки могли соревноваться друг с другом и расти в рангах, теша тем самым своё виртуальное тщеславие. Зачем это нужно в Action/RPG, релиз которой состоялся аж в сентябре прошлого года и потерявшей значительную часть пользовательской базы, до конца не ясно, но обещание Blizzard всё же выполнила: с сегодняшнего дня в ремастере стартовал первый рейтинговый сезон.
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По состоянию на середину апреля Diablo II Resurrected разошлась пятимиллионным тиражом, а студия-разработчик Vicarious Visions по итогам формально стала частью Blizzard, которая является частью Activision Blizzard, готовящейся стать частью Microsoft Gaming. Вот такая длинная цепочка подчинения.
Стоит отметить, что разработчики Diablo II Resurrected регулярно выпускают для игры обновления. Недавно, например, для неё вышел крупный патч, внёсший большое количество необходимых изменений в баланс персонажей.