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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Diablo II Resurrected начался первый рейтинговый сезон
Теперь осталось узнать, многим ли он был нужен. А то разговоров всегда много.
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В своё время Blizzard пообещала, что добавит в Diablo II Resurrected рейтинговый режим, дабы игроки могли соревноваться друг с другом и расти в рангах, теша тем самым своё виртуальное тщеславие. Зачем это нужно в Action/RPG, релиз которой состоялся аж в сентябре прошлого года и потерявшей значительную часть пользовательской базы, до конца не ясно, но обещание Blizzard всё же выполнила: с сегодняшнего дня в ремастере стартовал первый рейтинговый сезон.

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По состоянию на середину апреля Diablo II Resurrected разошлась пятимиллионным тиражом, а студия-разработчик Vicarious Visions по итогам формально стала частью Blizzard, которая является частью Activision Blizzard, готовящейся стать частью Microsoft Gaming. Вот такая длинная цепочка подчинения.

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Стоит отметить, что разработчики Diablo II Resurrected регулярно выпускают для игры обновления. Недавно, например, для неё вышел крупный патч, внёсший большое количество необходимых изменений в баланс персонажей.

#blizzard #diablo ii resurrected
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