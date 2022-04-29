Ubisoft что ни делает — получается автомат Калашникова Assassin’s Creed.

Мы так долго не слышали ничего нового о Skull & Bones, что уже практически смирились с тем, что проект никогда не выберется из своего производственного ада. Тем не менее, с прошлого года в Сеть начали поступать сведения о том, что проект скорее жив, чем мёртв, и что в относительно недалёкой перспективе мы всё-таки доживём до его релиза. По всей видимости, слухи потихоньку подтверждаются, поскольку сегодня в Сети всплыла запись игрового процесса альфа-версии Skull & Bones.

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В данной записи, которая была опубликована на ресурсе Streamable, геймерам удалось разглядеть продвинутую систему управления кораблём, крупный открытый мир, богатый на различные приключения, возможность (и необходимость) постоянно совершенствовать своё судно, подготавливая его к более ожесточённым сражениям.

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В целом же игроков при просмотре ролика не покидало чувство, что перед ними пусть и сильно модифицированная, но всё же Assassin’s Creed. Впрочем, изначально Skull & Bones и планировалась как развитие идеи морских сражений из Assassin’s Creed IV Black Flag/Assassin’s Creed Rogue.