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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Сервис прямых трансляций Twitch прощается с функцией «Друзей»
Справедливости ради, она там почти полностью бесполезна.
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На протяжении многих лет в сервисе прямых трансляций Twitch существовала функция списка друзей, благодаря которой вы могли подключаться к тем же стримам, которые предпочитают ваши товарищи по вкусам. Смысла в данной функции по факту оказалось немного, поскольку вкусы у всех разные, да и в целом большинство пользователей предпочитали оставаться «в инвизе», дабы никто не подсматривал за их предпочтениями, особенно, учитывая тот факт, что Twitch давно испортился и представляет собой не только и не столько платформу для трансляции игр.

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Но не будем о пикантном. В данной заметке речь пойдёт о том, что Twitch признала функцию «друзей» изжившей себя и подлежащей отключению. Из мобильного приложения она исчезнет 16 мая, с официального сайта — 25 мая. В указанные дни вы больше не сможете следить за активностью своих друзей и в целом утратите доступ к их списку. Данной функции на Twitch больше не будет.

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По словам администрации сервиса, они предпочитают развивать связи между сообществами через стримеров во время прямых трансляций. Абсолютно справедливое и мудрое решение.

#twitch
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